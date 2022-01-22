委楊瓊瓔及市議員羅永珍邀集相關單位現勘岸裡國小操場。（王文吉攝）

台中市神岡區岸裡國小操場PU跑道老舊，只要下雨就會積水。（王文吉攝）

台中市神岡區岸裡國小操場PU跑道老舊，很多地方都有破損、脫落情形。（王文吉攝）

台中市神岡區岸裡國小操場PU跑道老舊、鋪面破損、表面顆粒多已磨損容易打滑，擔心小朋友在此運動會跌倒受傷。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍接獲家長陳情，上午邀集相關單位現勘，盼爭取體育署全額補助650萬元整修經費。

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍接獲家長陳情，22日邀請台中市教育局副局長葉俊傑、大社里里長高元平、岸裡里里長謝繼潭、三角里里長江炳煌及岸裡國小校長楊朝銘、家長會長林佳興等人現勘岸裡國小操場。

楊朝銘說明，岸裡國小的操場及PU跑道大概有10多年未大規模更新，很多地方都有破損、脫落以及表面顆粒多已磨損容易打滑的現象，過去校方礙於經費，只能小規模修補，感謝楊委員、羅議員積極向教育局及體育署爭取專案預算全額補助，希望中央及市府能盡力幫助。

葉俊傑說，校方提出改善操場PU跑道工程預算約650萬元，經羅議員向教育局反映，楊委員協助向教育部爭取專案預算全額補助，盼改善操場PU跑道易打滑與積水問題，提供學生與社區居民安全的運動空間，提升學校教學品質。

羅永珍指出，岸裡國小及家長日前向她反應，操場跑道PU表層不但有破損脫層問題，也因長時間使用後，表面顆粒多已磨損容易打滑。另外戶外籃球場地板龜裂嚴重，且遇雨容易積水，師生或社區居民運動可能造成危險。

羅永珍說，為了爭取時效，她還親自拿著校方提出的籃球場和PU跑道改善概算表，到教育局找楊局長及葉副局長拜託一定要全力協助，並請楊瓊瓔委員協助向中央爭取全額補助。

葉俊傑表示，岸裡國小操場的PU跑道及戶外球場整修案已送體育署審核中，預算金額大約650萬元。葉俊傑也提醒學校，俟體育署核定計畫，須在今年6月底前完成工程招標作業並簽約，明年9月10日前完工驗收，由於學校眾多，一定要提早作業，避免開工日期過於集中，造成發包無人投標的情況。

楊瓊瓔強調，此案關係師生安全，應優先改善，經她積極與教育部協調爭取，終於促成校園運動環境的改善。這3年經她及羅議員爭取，岸裡國小陸續完成廁所整修、兒童遊戲場整建等，後續還有圖書室的興建、校園圍牆及通勤步道改善及前棟教室歷史建築修復工程等，她會緊盯相關單位核定經費，如期如質完成。