為擴大自身業務疆域，韓國零售巨擘樂天(Lotte)已用3133.7億韓元，約2.63億美元，買下連鎖超商迷你島(Ministop)在韓國的所有股權。

據悉，樂天可望從日本永旺(Aeon)集團手中，接管全韓2600多家迷你島店鋪，以及12個物流中心。至於樂天子公司Korea Seven，目前經營韓國近1.2萬家7-11便利商店。

韓國連鎖超商競爭激烈，7-11、新世界百貨旗下的Emart 24以及迷你島，都還只能算是小角色，真正大咖是CU以及GS25這兩家。前身是日本Family Mart的CU，是早年從事映像管生意的普光集團，後更名為BGF Retail在運作。至於GS25背後的富爸爸，則是響叮噹的LG財閥。

樂天旗下的連鎖業務中，擁有全韓最大的百貨公司，以及銷售額第二大的折扣量販店。至於迷你島超商，則是1990年在韓國開設了第一家店面。