永慶房屋根據永慶房仲網網路物件點閱資料，盤點2021年台北市及新北市熱門點閱社區前五名，其中，台北市的前三名分別為大安區的「成功國宅」、中山區「大直美堤花園」以及文山區的「觀星台北」；新北市上榜的社區中，由新店區的「美河市」奪下榜首，緊追在後的是板橋區的「新巨蛋」以及汐止區的「瓏山林」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，透過分析點閱量高的熱門社區可以了解民眾購屋偏好、購屋條件以及總預算等資訊，統計2021年民眾在網路物件點閱上可以發現，台北市的熱門點閱社區屋齡都在20年以上，反映了在房價較高、缺乏新成屋供給下，民眾的需求以中古屋為主；而新北市的購屋者則青睞屋齡較低新古屋，考量到通勤需求，交通機能良好的捷運宅成為消費者的首選。

台北市前五名的熱門點閱社區中，市中心的中古屋最受矚目。陳金萍說明，從台北市的熱門點閱社區來看，五個社區的屋齡都在20年以上，其中，「成功國宅」、「大安國宅」及「郵政新村」更超過35年，顯見台北市的購屋需求以中古屋為主。分析其原因，一方面是因為台北市發展的較早，可供建商推案的素地並不多，因此新屋的供給量較少；另一方面，在房價較高的條件下，民眾購屋時更重視性價比，而中古屋的公設比較新成屋低，室內使用面積較大，價格實惠吸引消費者的關注。

盤點新北市的熱門點閱社區，新店區的「美河市」連續兩年拿下榜首，板橋區的「新巨蛋」及「巨蛋」也是多次入榜的熱門社區。陳金萍表示，新北市的熱門點閱社區呈現與台北市截然不同的購屋偏好。前五名的社區中，屋齡以10-15年居多，凸顯新北市購屋者對於偏好新古屋，分析其原因，除了新屋供給量較多以及房價負擔較低的因素外，青年購屋族占比較高也是可能的原因之一；若從物件的格局及總價帶分析，也可以看出新北市購屋族群的組成相當多元化，從總價1000萬以內的套房、1000-1600萬的兩房格局或是1500萬以上的三、四房物件都有，不論是單身族群、頂客族或是成員超過三人的家庭都能找到大小適合的住宅。