臺灣港務股份有限公司為因應高雄港船舶維修人員登船從事維修而遭染疫事件，於22日在中島商港區34號碼頭高雄港務警察總隊中島中隊成立緊急應變中心，並完成多處清消，以防堵疫情擴散。

交通部常務次長祁文中22日早特別南下指揮調度，並與臺灣港務股份有限公司董事長李賢義及航港局局長葉協隆進駐應變中心，同時視察港區從業人員在34號碼頭快篩站PCR篩檢作業情形。

李李賢義表示，港務公司已就1月10日至1月19日進出中島之人員，逐一電話通知前來採檢，並於1月22日13時全數完成通知，港務公司除配合高巿府完成設置港區篩檢站擴大篩檢，並加強清消作業。

交通部祁文中次長另指示航港局及港務公司以下事項：

一、對未依規定登船者依法加重裁罰，未依規定登船登錄者，依商港法重罰10萬元以上，50萬元以下罰鍰，未依規定要求船舶保全員管制登船人員者，同樣處以10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

二、檢討提升登船人員防護設備規定，對船舶維修人員目前防護裝備較不足情形，將儘速檢討研議以分階段、空間方式要求業者配合辦理。

三、加強港區交通船清消及載送登輪人員管理，交通船載客前、後落實清消，並加強載客之作業規範，交通船載送人員採實聯制登記，除要求掃描 1922 QR code 留取資料，並另要求留下實名資料，做為進行登輪人員勾稽比對。

四、持續配合疫調及人員匡列，並配合高雄市政府持續通知港區人員儘速完成採檢，防範疫情擴大。

五、通函各港要求駐港業者務必落實清消作業，完成各項防疫措施。