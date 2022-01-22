高雄港疫情擴大，新光輪停靠在旗津的中島商港區目前已有12例確診個案，除了原先18156個案的工程行維修引擎師傅之外，也有1名自營維修機電的老師傅也中標，以及18156個案的同事、交通船長及在岸邊裝卸貨運的工人，12起個案中，最小年齡僅6歲女童被從事裝卸貨運的親近家人傳染。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天高市共新增14例個本土個案，有關新光輪活動史，以及在中島區接觸風險共佔了12例；12例中，初步分析，個案發病日的接觸時間點，在1月13日至17日，Ct值檢出17.4至32.9之間，在整個疫調過程中，發現在某些固定的公司和工程行特別多。

潘炤穎說，之前的工程行登上新光輪船隻作業，有登船作業的2名個案，所屬的工程行在這波擴大採檢中，又新增6例個案；在交通船接觸風險，個案的家人以及同公司也確診了，此外有1位登船作業的自營商，對機電和維修比較內行也確診了，另外3位是屬於不同的公司，基本上屬於裝卸貨運在岸邊作業，和中島商港區接觸風險均有相關。

此外，第12例的18350個案，是1名6歲女童，女童在1月21日出現發燒狀況，女童母親帶她去採檢，原因是蠻親近的家人18351，該名個案在裝卸貨運的公司作業，也是中島區接觸風險的對象。