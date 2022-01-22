河南鄲城縣縣長董鴻在開會中揚言對於中高風險地區「惡意返鄉」人員，先隔離再拘留。（截自網路）

春節臨近，大陸河南鄲城縣縣長董鴻卻在網傳影片中宣稱，對於中高風險地區「惡意返鄉」人員，先隔離再拘留。事件引發官方媒體和網友猛烈批評，該縣隨後宣布最新返鄉政策，市民只要持核酸陰性證明和健康碼綠碼即可返鄉。

流傳影片可見，董鴻在相關會議上揚言：「凡是中高風險地區，試圖返回，不講你有沒有疫苗接種證明，不講你有沒有48小時的核酸檢測，你只要返鄉，先隔離後拘留！」

董鴻解釋是因為聽說有六名身處高風險地區的人員說「槍斃也要回來」，於是有上述言論，但流傳影片只剪他強調「不聽勸阻、惡意返鄉」等內容，不真實。結果這句「惡意返鄉」引起更大不滿，網民紛紛質疑「返鄉何來惡意？」

官媒新華社旗下《半月談》也批評，政府決策不是「拍腦門」，疫情防控不能偏離法治軌道。真正的中高風險地區人員，沒有行程綠碼就無法返鄉過年。至於有綠碼者返鄉，是否需要拘留，更應該由法律決定，不該被官員當作唬人的噱頭。

「惡意返鄉」言論引起民憤，鄲城縣很快表示有新的返鄉政策，規定外地返回鄲城縣者，需要48小時核酸檢測陰性證明，以及綠色的健康碼、行程碼，並提前三天向社區報備。