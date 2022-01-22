農曆新年即將來臨，在過年期間最能代表好運喜氣的顏色莫過於「紅色」，口罩品牌一心一罩、團團、Pinkoi紛紛推出應景的口罩款式，讓虎年走春穿搭更加分，充滿喜氣的迎接新春到來。

▍1.一心一罩「賺爆」、「旺爆」醫療口罩

醫療口罩品牌「一心一罩」，在過年前夕推出賺爆及旺爆特別款雙鋼印醫療口罩，在近兩年令人苦悶的後疫情時代下，以諧音「豹」及「汪」為設計發想，賦予財源滾滾及運勢旺盛的寓意，讓好運勢就「罩」在你身上。在嶄新的這一年，讓一心一罩的「賺爆」及「旺爆」破除不順的氛圍與運勢，替大家增添喜氣。

一心一罩「賺爆」、「旺爆」醫療口罩外包裝盒。（圖／品牌提供）

在重要的日子裡，選擇配戴「賺爆」及「旺爆」，提升整體氣勢遇事更順心，也非常適合做為禮品贈送給朋友及親戚，照顧對方健康的同時也祝福對方未來生活充滿福氣與財氣。是過年過節、走春、開工、打牌不可或缺的口罩花色，設計整體展現趣味又不失氣勢的風格，為過年過節的穿搭更加分。

一心一罩「旺爆」醫療口罩。（圖／品牌提供）

一心一罩「賺爆」醫療口罩。（圖／品牌提供）

▍2.TUAN TUAN X KAZE新春限量聯名口罩禮盒

農曆虎年即將到來，團團TUANTUAN與時尚口罩品牌KAZE共同推出新年限量聯名口罩禮盒，精選三款喜氣和時尚兼具的春節配色：Racing Red、Fuchsia、Maroon經典單色，搭配正紅色禮盒包裝，年節自戴送禮兩相宜，展現個人潮流風格品味，喜迎2022虎年新春。

TUAN TUAN X KAZE新春限量聯名口罩禮盒。（圖／品牌提供）

▍3.Pinkoi紅色喜氣虎年口罩

走春過年也要留意健康安全，口罩不離身是生活很重要的一件事，戴膩了一般的口罩，Pinkoi推出4款紅色系設計口罩，如果今年想不到如何穿出紅色好運搭配，不如就戴上紅色口罩，簡單開運又應景，這些口罩不僅有好看的外型，又有醫療認證加強防護，多種樣式任大家挑選，想要素色或是虎年圖案Pinkoi通通有。

無藏生醫新年系列小虎迎春成人醫療口罩。（圖／品牌提供）