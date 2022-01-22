截至21日，大陸已有28個省（自治區、直轄市）召開2022年地方兩會，並對外公布政府工作報告或年度經濟數據。初步統計，在大陸「穩字當頭、穩中求進」的總基調下，多數省份將GDP增速目標設置在7％以下。

21世紀經濟報導，多數省份尋求透過積極擴大有效投資，適度超前展開基礎設施投資。展開多樣化活動促進消費，特別是接觸型消費恢復，培育新消費增長點等方式推動2022年經濟平穩健康發展。

同時，部分省份相對樂觀，對2022年經濟增長提出7％至9％的較高目標。以安徽為例，安徽省經濟研究院投資與金融研究所所長夏興萍指出，2022年7％的GDP增長目標設定，既貫徹大陸政府精神，又符合安徽省經濟運行情況，體現穩字當頭，穩中求進。

值得注意的是，由於2021年底至2022年初大陸多地擴散的新冠肺炎疫情影響，2022年第一季及全年經濟的穩增長備受關注。2021年，大陸全國GDP增速達到8.1％，儘管2022年大陸全國GDP增速目標還未出爐，但從各省份2022年政府工作報告來看，多數將2022年GDP增速定在5.5％至6.5％之間。