高雄新冠疫情爆發，22日單日確診14例，高雄市長陳其邁22日宣布，將高雄港的「中島商島區」列為高風險危險區域，台灣港務公司則緊急應變中心，將1月10日至1月19日進出中島的所有人員，逐一電話通知前來採檢，22日13時，全數完成通知，港務公司除了配合高巿府完成設置港區篩檢站，擴大篩檢，並加強清消作業。

高雄市長陳其邁表示，22日確診者，看起來發病日期應在1月15日到19日，所以， 1月10日到15日應為第一波感染，主要增加個案，都在中港商島區的散裝貨輪區，因為，新光輪上船修理的人，下船後，跟工程行或港區工作者，有接觸，因此，進出中港區的人員，全部匡列採檢。

目前已對匡列的近3800位，進行篩檢，2152人接受篩檢者，有陽性反應為6人，陽性率是0.28％，因此，陳其邁宣佈，將中島商港區列為高危險風險區，將陸續進行三階段PCR採檢，利用擴大篩檢的方式，找出確診個案。

台灣港務公司22日表示，為了因應高雄港船舶維修人員登船從事維修而遭染疫事件，22日在中島商港區34號碼頭高雄港務警察總隊中島中隊，成立緊急應變中心，防堵疫情擴散。

交通部常務次長祁文中22日上午特別南下指揮調度，並與台灣港務公司董事長李賢義、以及航港局長葉協隆，進駐應變中心，同時視察港區從業人員在34號碼頭快篩站PCR篩檢作業情形。

台灣港務公司董事長李賢義表示，港務公司已就1月10日至1月19日進出中島的人員，逐一電話通知前來採檢，並於1月22日13時全數完成通知，港務公司除了配合高巿府完成設置港區篩檢站擴大篩檢，並加強清消作業。

交通部次長祁文中並指示航港局及港務公司，對於未依規定登船者，依法加重裁罰，未依規定登船登錄者，依商港法重罰10萬元以上，50萬元以下罰鍰，未依規定要求船舶保全員管制登船人員者，同樣處以10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

此外，檢討提升登船人員防護設備規定，對船舶維修人員目前防護裝備較不足情形，將儘速檢討、研議以分階段、空間方式，要求業者配合辦理。加強港區交通船清消及載送登輪人員管理，交通船載客前、後落實清消，並加強載客之作業規範，交通船載送人員採實聯制登記，除要求掃描 1922 QR code 留取資料，並另要求留下實名資料，做為進行登輪人員勾稽比對。