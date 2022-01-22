「直播天王」連千毅以獨特的叫賣風格走紅，由於直播時身後都會有辣妹相伴，讓他火速打開知名度，屢次成為話題人物，他的辣妻「真人娜美」石帕玉也是外界關注焦點，日前他發文曬出愛妻的美照，女方逆天身材讓網友陷入瘋狂，他本人卻叫苦連天。

連千毅和石帕玉育有2個孩子，一家人感情甜蜜幸福，卻讓他不由得感嘆：「小孩大了，在家要甜蜜一下都很困難！只能去飯店或汽車旅館，休息QK一下！唉，當父母的，真的都不容易！」只要鎖房門就會被大兒子問：「你們鎖門在幹嘛？」讓他百般無奈：「阿你老爸，在做增產報國的重大事情，我需要跟一個6歲的小孩解釋嗎？」

連千毅最後無助發問：「大家有小孩後，房事都怎麼處理？」並附上一張老婆的辣照，只見石帕玉身穿蕾絲情趣內衣，外面套著一件灰色大衣，傲人上圍若隱若現，深溝更是直接見客，她對著鏡頭露出笑容，一雙大眼不停放電，黑色長髮也傾洩而下，看起來女人味十足，誘惑力爆表。

連千毅辣妻身材超火辣。(圖/翻攝自連千毅臉書)

儘管連千毅是有苦說不出，希望能徵求網友意見，網友們卻紛紛歪樓，被又純又慾的石帕玉吸引，紛紛激動直呼，「大嫂超美的」、「真是一對恩愛幸福的夫妻。」、「太閃啦，連董」、「穿的好性感真甜蜜」，也有人給出建議，「唯獨等孩兒熟睡之時」、「把小孩丟在娘家」、「學習如何無聲勝有聲，久了眉角就會了」。