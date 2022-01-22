斯倫貝謝(Schlumberger)周五公布了優於預期的去年第四季獲利；在原油和天然氣價格上漲之下，推升了該全球最大油田服務公司的業務需求。

在新冠疫苗接種推進需求復甦，以及供應趨於緊張的背景下，油價在去年標升了50%，油價處於7年高價。據Baker Hughes資料顯示，去年第四季末，全球鑽井平台數量為1563個，年增率為42%。

斯倫貝謝執行長Olivier Le Peuch說，如果不再出現與新冠疫情相關的中斷，石油需求預計將在今年底之前超過疫情爆發前的水準，並在2023年進一步走強。

執行長稱，目前的市場情況與上一個產業超級周期有驚人的類似。

斯倫貝謝預計，2022年資本支出將在19億至20億美元間，而2021年則為略低於17億美元。

斯倫貝謝股價周五跌1.86%。

華爾街分析師說，除了決定股息保持不變之外，公司的業績表現是積極的。Evercore ISI總經理James West說，相信一旦目標實現，他們會提高股息。

斯倫貝謝第四季調整後淨利增至5.87億美元，每股約賺41美分，高於華爾街估計的每股39美分。

第四季62.3億美元的營收也高於分析師預測的60.9億美元。