受到通膨影響，近幾年房價不斷飆漲，北部地狹人稠的情況下，不僅價格高昂，房齡也高，年輕首購族甚至只買得起套房產品。有網友在PTT上發問，既然北部買不起，為何不到買得起得南部去呢？文章發出後釣出過來人，表示自己南漂四年後，還是決定回到台北「住鳥籠」！

該網友表示，高雄也是直轄市，南部氣候宜人、生活開銷又低，認為在台北只能租屋的年輕人應該考慮南漂到高雄買房，儘管薪水比不上北部，但房價便宜太多，直言不願意離開台北的人「太蠢」。該文立刻引來另位鄉民回文，他表示自己是從小到大在台北住了25年，有天他終於受不了台北濕冷的天氣，和梭哈身家也只買得起「鳥籠」小宅的房價，四年前決定搬到高雄。

網友決定南漂高雄，以現金買下農16重劃區新大樓。（示意圖／shutterstock）

該位鄉民看中高雄農16重劃區，直接拿現金600萬買了一間新大樓含車位，便宜的房價讓他相當驚訝，因為同樣的價格「在小弟的原生家庭附近，600萬只能買兩個平面車位。」剛搬到高雄時，他認為房價的確便宜，另外薪水雖然比北部少了20%，但在夫妻兩人都有工作的情況下，一般家庭都能負擔的起；而交通雖然不比台北方便，但馬路又寬又大，也不像雙北一位難求，開車出門很方便，「本想就這樣在這個城市落地生根」。

然而，他住了一陣子以後有感而發，感嘆表示「 人生不是只有買房啊！」高雄雖然氣候宜人，但空汙相當嚴重，尤其冬天根本不適合外出，對於喜愛戶外運動的人來說，簡直就像住監獄。另外高雄的交通狀況也讓該鄉民直搖頭，開車、騎車都很方便，但卻「三天兩頭就看到事故」，多數民眾不遵守交通規則，停車時違停、開車、騎車時一大堆違規，甚至有著名的「高雄式左轉」。就算走在人行道上，也有違規機車不知何時會衝上來，用路上的水準差到讓他無奈直說「 每天出門都要祈禱能平安回家」，同時也表示如果要讓孩子在這種環境長大，「每天都得要提心吊膽，擔心孩子的安危」，這讓他毅然決然賣了房子回到台北。

北部居民素質高、藝文風氣盛，讓該網友決定回到台北住「鳥籠」。圖為三月將啟用的北藝中心。（圖／中時資料照）

他以過來人的經驗告訴其他網友，儘管外縣市的房子又新又漂亮又便宜，但千萬記住「千金買房，萬金買鄰」，奉勸想要離開台北南漂的年輕人好好想清楚，別看台北的房子又舊又小還很貴，但出了家門有乾淨寬闊的人行道、守序的駕駛、便捷的大眾運輸，另外藝文風氣也是北部較興盛，指出「房價貴不是沒道理」，為了下一代的成長環境，他寧可房價貴一點。