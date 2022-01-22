今年是中遠集團開通從中國大陸到美國波士頓港直航航線的20周年。據中國駐美大使館消息，中國駐美大使秦剛美東時間21日出席美國麻塞諸塞州港務局和北美國際碼頭工人協會的慶祝活動，接下美方頒贈的致謝銘牌並穿上碼頭工人的紀念夾克。秦剛致詞時表示，該航線成功運營20年來，不僅保住波士頓港原有的9000個就業崗位，還累計創造了40萬個就業機會。

2002年3月，經雙方商定，中遠集團開通從中國大陸到波士頓港的直航航線，迄今已20年。北美國際碼頭工人協會副主席奧唐奈21日代表波士頓港9000多名碼頭工人及其背後數萬名家屬，向秦剛贈送印有協會標識的夾克，並對中國企業長期為波士頓當地所作貢獻表示衷心感謝。

波士頓港務局負責人梅蘭代表麻塞諸塞州港務局發表致詞。梅蘭表示，波士頓港和中遠集團合作20年來，給麻塞諸塞州及新英格蘭地區創造大量就業崗位，是美中經貿合作的完美例證。相信並期待著未來雙方合作取得進一步發展。

梅蘭向秦剛頒發銘牌，上面鐫刻有「麻塞諸塞州港務局謹對中華人民共和國同波士頓港建立合作關係以及為美國新英格蘭地區工人和商界所作貢獻向秦剛大使致以敬意」。

秦剛接下銘牌，並當場穿上碼頭工人夾克。秦剛在答謝致詞中表示，「歡迎從波士頓遠道而來的客人，你們的到訪給華盛頓吹來一陣新風。你們授予的這份榮譽是屬於中國企業的，也是屬於長期致力於推動中遠集團與波士頓港合作的雙方所有人士的。」

秦剛指出，今年是中遠集團開通波士頓航線20週年。中遠與波士頓港的合作為當地帶來了就業和活力，也幫助中國企業提高經營水平，已經成為中美經貿領域互利共贏的典範和縮影。中國改革開放40多年來，美國深度參與了中國的發展，也從中國發展中獲取了巨大收益。中美貿易為美國消費者提供了大量品質一流、價格合理的商品，也支撐了美國國內260萬個就業崗位。中美早已結為事實上的利益共同體。

秦剛強調，今年是尼克森總統訪華50週年。過去半個世紀的歷史告訴我們，中美合作既可以辦成有利於兩國和世界的大事，也能夠為波士頓這樣的一港一城和千千萬萬的勞動者、老百姓帶來實實在在的利益和機遇。而如果中美陷入衝突和對抗，打貿易戰、「新冷戰」，那將是一場沒有贏家的大國政治悲劇，也是每一位普通民眾的不可承受之重。

秦剛呼籲，當前在抗擊疫情、重啟經濟、穩定產業鏈供應鏈、應對氣候變化等全球性挑戰面前，中美除了團結合作別無選擇，這也是國際社會的共同期盼。中美雙方應當重拾融冰初心，落實兩國元首共識，遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動雙邊關係重回正軌，也為世界注入期盼已久的穩定性和確定性。

★秦剛在馬薩諸塞州港務局和北美國際碼頭工人協會頒牌儀式上的致辭（全文）：

尊敬的哈金主席、李建生博士，

尊敬的梅蘭先生，

尊敬的奧唐奈副主席，

歡迎從波士頓遠道而來的客人，你們的到訪給華盛頓吹來一陣新風。感謝梅蘭先生向我頒授的銘牌和熱情洋溢的致辭，我對此深表感動。感謝奧唐奈先生贈送的這件印有國際碼頭工人協會標識的夾克，它令我想起我的家鄉天津市也有一樣勤勞、質樸且自豪的港務工人們。我喜歡工人階層，他們用辛勤的勞動支撐家庭，為國貢獻。

你們授予的這份榮譽是屬於中國企業的，也是屬於長期致力於推動中遠集團與波士頓港合作的雙方所有人士的。今年是中遠集團開通波士頓航線20週年。20年前，由於種種原因，原有船務公司撤出，歷史悠久的波士頓港瀕臨關閉，大量工人面臨失業。在麻塞諸塞州和波士頓市等多方積極努力下，在包括哈金先生、李建生博士等各界人士推動下，成功促成中遠集團開通了到波士頓的直航線路，也由此開啟了一段中美經貿合作的新歷程。

如今，中遠集團是波士頓港最大客戶，市場份額佔該港的一半以上。中遠和波士頓港的合作不僅拯救了該地區與海運息息相關的9000個工作崗位，還累計創造了40多萬個就業機會，帶活了一眾外貿和中小企業。對中遠來說，在美運營是在國際環境和高標準下的「壓力測試」，有助於提高技術與管理水平、增強競爭意識和能力、提升全要素生產率。中遠經受住了這樣的考驗。

中遠與波士頓港的合作是中美經貿領域互利共贏的縮影。中國改革開放40多年來，美國深度參與了中國的發展，也從中國發展中獲取了巨大利益。據統計，目前超過7萬家美國企業深耕中國市場，其中97％過去一年在華實現盈利，64％在華營業收入實現增長。

2020年中美貿易額達5800多億美元，2021年已達7500億美元。中美貿易為美國消費者提供了大量品質一流、價格合理的商品，也支撐了美國國內260萬個就業崗位。美國是中國外資最大來源地之一，中國是美國國債第二大持有國。中美早已結為事實上的利益共同體。

朋友們，今年是尼克森總統訪華50週年。過去半個世紀的歷史告訴我們，中美合作既可以辦成有利於兩國和世界的大事，也能夠為波士頓這樣的一港一城和千千萬萬的勞動者、老百姓帶來實實在在的利益和機遇。而如果中美陷入衝突和對抗，打貿易戰、「新冷戰」，那將是一場沒有贏家的大國政治悲劇，也是每一位普通民眾的不可承受之重。

當前在抗擊疫情、重啓經濟、穩定產業鏈供應鏈、應對氣候變化等全球性挑戰面前，中美除了團結合作別無選擇，這也是國際社會的共同期盼。中美雙方應當重拾融冰初心，落實兩國元首共識，遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動雙邊關係重回正軌，也為世界注入期盼已久的穩定性和確定性。

再過幾天就是中國農歷春節。在此給大家拜個早年，祝各位身體健康、事業順利、新春愉快！