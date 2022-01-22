誤報喜宴男同桌女友確診 台南市衛生局發聲明道歉 16:462022/01/22 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市衛生局長許以霖發覺衛生局誤報高雄男的女友確診，除更正外再發出道歉聲明。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市長黃偉哲日前痛斥從高雄市到台南參加喜宴的案18212隱瞞疫調足跡，台南市衛生局22日公布喜宴男的同桌女友篩檢陽性確診，後發現該女雖初篩陽性，最後複篩為陰性，台南市衛生局察覺以初篩結果誤報，立刻發出道歉聲明，並連繫當事人致歉。 亞旭電腦確診爆量 遠雄自貿港區萬人採檢啟動 夢時代休館清消卻未列確診足跡 陳其邁曝原因 #台南市衛生局 #喜宴 #台灣 #確診 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情連環爆 柯文哲研判：沒辦法控制 不影響民生的先加嚴管制 15:352022/01/22 生活 護理系女學生4度確診新冠肺炎 淚喊一句話 08:492022/01/22 國際 亞旭累計70人確診 同大樓仍有員工出勤無奈吐「為什麼還要來上班」 11:042022/01/22 生活 桃園一天70例本土 醫曝最壞結果：台灣只剩兩條路 11:182022/01/22 生活 新光輪中島商港區12人確診 年僅6歲女童也染疫 16:412022/01/22 生活 彰化出現確診者足跡 南瑤宮除夕路跑搶頭香緊急喊卡 15:562022/01/22 生活 傳有確診者足跡 高雄夢時代今緊急休館1天清消 12:202022/01/22 生活 亞旭電腦70人確診 鄭文燦：初步研判是在宿舍、餐廳染疫 14:372022/01/22 生活 亞旭群聚累計70人確診 清潔隊急消毒移工宿舍 12:132022/01/22 生活 盼台北通介接疫苗護照 柯P：動不動就禁內用會有很大損傷 16:062022/01/22 生活 遭爆隱匿病情還上工！亞旭無視停工命令 桃市府開罰30萬 15:122022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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