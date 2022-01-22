台南市長黃偉哲日前痛斥從高雄市到台南參加喜宴的案18212隱瞞疫調足跡，台南市衛生局22日公布喜宴男的同桌女友篩檢陽性確診，後發現該女雖初篩陽性，最後複篩為陰性，台南市衛生局察覺以初篩結果誤報，立刻發出道歉聲明，並連繫當事人致歉。