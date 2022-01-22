亞旭電腦桃園廠70名本國員工、移工確診，其中移工分住8個宿舍，清潔隊緊急消毒，引發各界關注。資深媒體人羅友志發現，去年7月台北市長柯文哲就曾說，全台5萬名非法移工可能成為防疫黑洞，並忍不住直言，「先知！講了半年，歸剛ㄟ」，他更狠酸中央流行疫情指揮中心，這兩年防疫超前部署了什麼？

對於近日本土疫情延燒，羅友志今天(22日)在臉書上貼出去年7月關於柯文哲指出非法移工恐成防疫漏洞的新聞報導，並表示，「先知！講了半年，歸剛ㄟ。我真心看不出，中央流行紅酒中心，這兩年防疫超前部署了什麼？」

羅友志直言，自己去年2月在廣播節目中，談了一個禮拜疫苗護照，還拜託記者幫忙在流行疫情紅酒中心，偷偷問「我們疫苗護照政策？」結果換來「檢驗代替疫苗護照」，現在經濟快垮了，想偷渡共存、大轉彎，就開始急就章「疫苗護照」！「一整年給你準備，你狂妄！」

羅友志指出，前年開始，專家們倡議普篩，結果請這些民間防疫專家上節目的我們卻被戲稱成「普篩仔」！ 罄竹難書的疫苗政策！這兩年提醒紅酒中心，然後被你罵慘的，現在全部實現！過份！

同時，羅友志還在另一篇貼文中說，移工不能這個、不能那個，加「嚴格實聯制」，就是防疫政策？這次要推給「移工病毒」了是嗎？

此外，為因應移工確診，勞動部部長許銘春今天宣布，第一波優先協助聘僱移工人數達50人以上事業單位、全國約有1200家，其中位桃竹苗地區為484間，近期內要求所聘移工全面快篩，後續持續規劃50人以下重點快篩。