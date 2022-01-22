國家住都中心和國防部以市價6折收購33處國有地，原本目的是要蓋社會住宅，結果其中6處變更成住商用地，未來將成為豪宅出售，國民黨立委林奕華質疑，國家住都中心是買空賣空，做無本生意。對此，國家住都中心表示，秉持正派經營理念，依法積極為國家推動社會住宅與公辦都市更新，對於立委無端扭曲的買空賣空說法，深表遺憾。

國家住都中心指出，國防部營改基金土地，是國家住都中心依據行政院去年1月核定之「社會住宅興辦計畫(第一次修正核定本) 」所價購土地，因社會住宅只租不售且前期需支付興辦費用，加上部分土地採價購取得，更需適當財源挹注，因此該計畫中載明，國家住都中心得運用部分土地辦理都市更新以挹注社會住宅興辦經費。

面對立委質疑，內政部反擊，取得的營改基金土地，並無任何一處基地以出售方式處理，所有基地都會配合當地狀況，對使用機能及空間配置進行妥善規劃，並引入地區需求的公益性設施。

而採公辦都市更新辦理的基地，開發方式除以都市更新條例規範的權利變換方式，透過估價師及更新委員會機制訂定適當更新後價格外，對區位條件及權屬狀況較適宜者，也將以設定地上權方式辦理為原則，所有收益也都會在內政部監督下，全數挹注於社會住宅財務。

另外，國家住都中心價購的營改基金中，有多處仍有國防部退員宿舍，不僅房舍老舊，住戶也多高齡且經濟較為弱勢。為改善這些退員及眷屬生活品質，國家住都中心也和國防部合作，籌組輔導團隊，協助尋屋及搬遷，並鏈結相關社福資源，使空間環境與住民生活品質能一起更新，已陸續完成四處退舍近八十位住戶的移居，退員及眷屬也多表感激。