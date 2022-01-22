國內疫情日趨嚴峻，中央流行疫情指揮中心22公巾公布春節期間「宗教集會活動」防疫措施，要求各宮廟取消無法保持社交距離搶頭香、遶境活動，台中東區樂成宮稍早宣布將取消新春期間正月初一至初五發錢母以及正月初五到中友、新時代、廣三、遠東百貨祈安賜福活動。
1月22日本土病例單日飆升82例，中央流行疫情指揮中心特別在記者會請來內政部長徐國勇宣布新春期間宗教活動、宗教場所的相關規定，要求各宮廟及宗教團體停辦易聚集擁擠人潮且難以維持社交距離之宗教集會活動，如繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等活動。
台中市東區樂成宮董事會也緊急研議，調整新春活動，其中，正月初一至初五有倰轎腳活動維持，但取消送錢母，另原定正月初五遶境有中友、新時代、廣三、遠東百貨舉辦祈安賜福活動也取消。
至於新春期間吃平安麵活動，也調整為以獨立容器包裝讓信徒帶回，禁現場飲食；至於正月十五歡樂慶元宵信眾點燈摸彩聯歡晚會將研議改為線上摸彩。
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