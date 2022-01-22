《方寸間最美的人》作者陳清貴為讀者簽書。（新北市文化局提供）

《方寸間最美的人》新書發表會今在新北市立圖書館舉行。（新北市文化局提供）

新北市府社會局機要專員陳清貴曾當過記者、省議員、三重市長祕書，迄今在社會局擔任新聞連絡員已11年，他將期間所接觸的眾多新聞事件，擷取22位感人事蹟，撰寫成《方寸間最美的人》一書，今（22）日在新北市立圖書館舉辦新書發表會，透過文字和大家分享新北市最溫暖人心的故事。

陳清貴說，22位人物之中最令他感動的是來自新莊的葉勝子阿嬤，葉勝子的故事可媲美台東「愛心菜販」陳樹菊，她撿拾資收物，一支支寶特瓶回收，一疊疊舊報紙綑綁，以致手指頭都變形了，自己省吃儉用卻捐出上百萬元的復康巴士。

《方寸間最美的人》還收錄了持續11年每年捐贈2千萬元的「無名氏」；科技界的神鵰俠侶，原以互贈生日禮物，卻促成5年內捐贈11輛復康巴士；強調一手來、一手去做好代誌的釋宗道法師；e指行善的圓融行善團長許誥；在北海岸守護弱勢的新生活促進會創辦人羅素如；22年來扶養超過40位寄養童的徐季幼；還有4位在社區推動老人共餐和文化保存的理事長洪禮錝、陳李明緣、邱秀蘭、許修逸；3位新住民陳秋柳、卞柔勻、武氏芳恆來台奮鬥的生命故事；以及八仙塵爆「截」後奮發向上的黃博煒和自閉症小畫家魏廷亘等。

陳清貴說，他長期擔任幕僚，養成用筆和鏡頭紀錄的習慣，在社會局11年協助發布超過4000則新聞，有些人事物令他終生難忘，在獲得社會局長張錦麗的鼓勵後，他以一年時間整理，重新深入採訪，像是魏廷亘，從他小學參加「愛在畫中」獲獎開始，一路追蹤到他大學畢業的創作歷程；但是始終神龍見首不見尾的「無名氏」，則僅能從他每年隨著善款支票所附的便條紙上去揣摩。

今天名詩人路寒袖、三峽普賢寺住持釋宗道法師、新北市立圖書館館長王錦華、社會局長張錦麗及書中人物均特別出席為新書加溫。王錦華表示，《方寸間最美的人》記錄了新北市最溫暖的城市溫度，圖書館除了將此書納入圖書館館藏，更希望透過新書分享會，將這些不斷在新北市各個角落發生的動人故事，傳遞給每一位熱愛這片土地的民眾，讓大家都能透過閱讀，感受到這一份溫暖。