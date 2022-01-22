台南麻豆農會舊倉庫變身互動網美牆吸睛。（麻豆區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南麻豆農會舊倉庫變身互動網美牆吸睛。（麻豆區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南麻豆農會舊倉庫變身互動網美牆吸睛。（麻豆區農會提供／張毓翎台南傳真）

原外牆老舊、斑駁不堪，農會透過農委會經費補助，著手空間大改造，把倉庫外牆變身成網美牆。（麻豆區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南市麻豆區農會位在興國路上的農業倉庫，原外牆老舊、斑駁不堪，農會透過農委會經費補助，著手空間大改造，把倉庫外牆變身成網美牆，以農會品牌公仔「柚兒」成為彩繪主角，農會超市、咖啡吧等也躍上牆面，另特別增設梯子、腳踏車等互動式裝置，吸引許多遊客前來遊覽拍照。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，原本這座倉庫的外牆，早在10多年前曾也是彩繪牆，但隨受到陽光曝曬和風吹雨打，圖案逐漸褪色，故這次想說把它大改造，請來北部的設計師，重新規畫彩繪牆，歷經2個月製作，其新鮮、充滿年輕化的設計，為舊倉庫賦予新生命，去年底完工後，在臉書上創造不少話題。

孫慈敏說，彩繪牆上可見麻豆著名的農特產如文旦，以及代表農會的「柚兒」公仔圖樣，且有鑑於現在許多彩繪牆都講求互動感，因此設置腳踏車、浴室、梯子等互動式裝置，讓遊客拍照玩出新花樣，為了拉近彩繪牆與人之間的距離，也拆掉外圍毗鄰馬路的水泥矮牆，民眾路過時能更直接一眼望見。

這座彩繪牆22日在模範農民表揚餐會上正式亮相，而為迎接農曆新年，農會舉辦打卡送紅包袋活動，孫慈敏說，即日起至本月29日，加入「麻豆農會生鮮超市粉絲團」，於麻豆超市或彩繪牆拍照打卡，標註2位好友，即可獲得一份農會自製的「柚耀過年紅包袋」，民眾來訪麻豆時，別忘了前來拍照參觀。