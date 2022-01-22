高雄新冠肺炎確診個案18212在16日到安平區玄饌宴會館參加朋友喜宴，卻未如實通報疫調單位，引爆台南震撼。台南市衛生局21日急匡列571人，連續兩天在南區松柏育樂中心設PCR篩檢站，共篩檢410人全陰性。高雄市衛生局根據傳染病防治法，公布對該男裁罰6萬至30萬元。

台南市衛生局追查，確診個案18212參加的台南喜宴共席開15桌，整間餐廳共匡列571人，用餐賓客依據可能感染的機率分類，與喜宴男同桌的11人需居家隔離，同一空間的賓客與餐廳員工180人需自主健康管理，另外當晚餐廳內還有兩場在不同空間舉辦的喜宴，賓客共380人需自我健康監測。

台南市衛生局表示，當天參加玄饌餐廳喜宴的賓客有許多來自外縣市民眾，有的直接回到外縣市篩檢。高雄市衛生局22日公布，將裁罰喜宴男6萬至30萬元罰鍰。

台南市南區松柏育樂中心的篩檢站22日公布兩天共410人篩檢結果，到場受檢民眾多數為當天的賓客與家人，全為陰性。

當天與喜宴男同桌1位女生，是個案18212同住在高雄的女友，她回高雄篩檢初次為陽性，台南市衛生局一度誤報，後來發現她覆篩結果陰性，趕緊更正並發出道歉聲明。

台南市已連續200多天零確診，21日、22日再出現新冠肺炎確診足跡，網友都擔心南部躲不過這波疫情，除了煩惱各項過年活動可能取消，更害怕連假後，又恢復異地辦公、大人視訊上班、學生視訊上課的生活。