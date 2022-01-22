今年學測國語文綜合能力測驗（國綜），多元族群斯卡羅及曹操時代的紓困方案均入題，補教老師陳良吉表示，國綜題目中間偏易，但對中低程度考生來說，手寫題可能寫不好，均標和底標可能下降。

陳良吉指出，單選題第4題，考兩個學者對斯卡羅族群的描述，問這個族群為何人數逐漸減少的原因？答案是「族人響應日人政策設校學日語，間接導致族群日趨式微」。

此外，因為新冠肺炎疫情，政府過去進行了多次紓困。今年國綜題目第8題則考曹操時代的紓困方案，「家無財產，亦無親屬可照顧之身體殘疾者，國家將其列入需紓困對象」。

國綜也考碳排放，第35至37題題組題提到，科學家研判：倘若全球平均溫度上升超過2度C，大勢將無可挽回。政府氣候變遷委員會專門委員會的說法是：要把上升溫度控制在2度C以內，必須在下一個30年間，把淨排放降到零。

陳良吉表示，這一要考生對國際議題進行反思。

陳良吉說，今年國綜文言文題占40％、白話文題站60％。他預估今年國綜頂標、前標、均標、後標、底標分別為13級分、12級分、10級分、9級分、7級分，相較於去年的13級分、12級分、11級分、9級分及8級分，均標和底標下降1級分，其他則不變。