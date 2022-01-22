近年來環保意識抬頭，越來越多人喜愛使用成分單純、包裝簡單的肥皂來清潔，法拉夏、PIBU PIBU、Pilling Bean推出各式皂類清潔品，盡可能減少包裝，採用可回收材質、逐步減輕產品重量，含天然植物油，使用後肌膚水嫩彈潤，讓日常清潔成為充滿儀式感的美好體驗。

▍1.法拉夏馬賽皂

來自南法百年品牌，於1856年創立於馬賽，Fer à Cheval法拉夏南法莊園是法國最古老、也是迄今仍沿用傳統古法製作馬賽皂的工坊之一。法拉夏的馬賽皂以最純粹和正宗的形式呈現，全系列馬賽皂配方溫和，90%以上天然橄欖油、植物油、鹽、水及小蘇打製成，不含人工防腐劑、染料、香精或動物油，所有膚質都適合，即使是敏弱肌膚也能安心用，堅持純淨、安全、簡單、不刺激，對環境的影響溫和，可被分解且無汙染，價格上亦屬於經濟實惠，大塊又划算！

法拉夏馬賽皂。（圖／品牌提供）

▍2.PIBU PIBU迷你幸福製皂組

韓國訂製潔膚品牌PIBU PIBU，2022推出迷你幸福製皂組，含潔髮、潔面與潔膚皂，以甘蔗萃取為三款皂主要成分，富含天然糖份鎖水保濕，各別添加摩洛哥堅果油、茶花籽油、積雪草萃取、薰衣草油及橄欖油等植萃菁華，溫和潔淨髮肌同時增添柔潤。獲Vegan純素認證，零殘忍不做動物實驗。

PIBU PIBU迷你幸福製皂組。（圖／品牌提供）

PIBU PIBU迷你幸福製皂組。（圖／品牌提供）

▍3.Pilling Bean 2 in 1臉部身體兩用純淨潔膚皂

咖啡美肌品牌Pilling Bean則以肌膚活力飲品為概念，五款2 in 1臉部身體兩用純淨潔膚皂，如飲料可選擇口味，各別以咖啡、綠茶、草莓、番茄及薰衣草等植物食材成分製成，添加大小分子玻尿酸、月見草油、蜂蜜萃取與酪梨油等，簡單成分讓肌膚呼吸，防疫期間用於洗手，也可減少過度使用酒精及化學藥劑對肌膚傷害。