美國聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）美東時間21日提出 「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act），旨在強化台灣防衛能力以抵禦中國入侵。外交部表示，我方將持續關注法案的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美合作夥伴關係。

「武裝台灣法案」要求美國國防部長規劃「台灣安全援助倡議」（Taiwan Security Assistance Initiative），並授權於2023至2027會計年度每年撥款30億美元，提供台灣設備、培訓與其他支持，加速台灣部署不對稱防衛能力，以延遲、削弱及阻止中國入侵。

外交部指出，這是美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley，R-MO）於上（110）年11月2日在參院提出「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act of 2021）的眾院對案。

外交部感謝美國國會兩黨議員長期以來對台海安全的關注，並以不分黨派的方式展現對強化台美安全合作的一致支持。