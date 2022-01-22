2025年台灣即將邁入超高齡社會，每5人之中就會有一位超過65歲的長者面對國人平均餘命增加，所衍生的不僅是健康風險，財務風險同樣需要預防與注意，尤其近年來，層出不窮的詐欺、金融剝削等案件，受害者不少都是長者。開發金(2883)旗下中壽逐步強化高齡金融友善教育，提升高齡人士的金融知識與自我保護能力，達到事前預防的積極效果，降低社會成本。

因此，中壽率業界之先以「高齡財務安全」為主題， 於官網創建專為長者設計的「智齡小學堂」線上金融網站，從防守面與積極面提供適合高齡者的財務安全知識。就防守面而言，現今詐欺手法五花八門，「智齡小學堂」整理好記易懂的防詐心法，幫助長者守好老本；就積極面而言，國人越來越長壽，可能遭遇退休太早，或退休金不足的問題，「智齡小學堂」提供理財注意要點，進一步讓退休金更勇健。

中壽表示，「智齡小學堂」延伸偏鄉金融小學堂的普惠金融精神，規畫以不受時間、空間的方式，傳遞與長者切身相關的基礎金融智識、保本防詐基本概念等，且在設計上特別強調以白話、大字、圖像來進行溝通，尤其特別設計的網頁放大鏡功能，可將字體放大兩階，讓長者可以輕鬆不費力的閱讀。同時，此專區也彙整中壽高齡金融友善的產品、服務、資源，便於長者一站汲取相關訊息。

中壽並針對高齡及身心障礙保戶設置免付費金融友善服務專線，同時簡化流程無須輸入個人資料即可轉接專人服務，節省長者聽取語音指示的時間，提供長者更便捷的服務管道；同時，中壽優化系統資料庫，客服人員能立即辨識高齡長者身份，讓長者更快速獲得專人服務。

此外，有鑑於目前65歲以上的長者，每12位就有1位是失智症患者，許多家庭都可能面臨失智症照護的挑戰，為因應此社會現象與衝擊，中壽攜手台灣失智症協會，協助建構防走失守護網絡，拋磚引玉吸引更多關心此議題的企業力量與資源於高齡金融友善上面。