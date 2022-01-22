高雄市楠梓警方偵辦汽車竊盜案，在機車置物箱內起出一批螺絲起子與毒品吸食器。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

41歲蔡姓男子與38歲江姓男子因為缺錢花用，兩人竟然在楠梓區砸毀多部汽車玻璃，偷取車內零錢。楠梓警方22日將兩人帶回派出所偵辦，兩人坦承犯行，且在身上有查到毒品安非他命的殘渣，詢後依毒品危害防制條例、竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

楠梓警分局楠梓派出所於1月18日晚間獲報多部汽車車窗遭人打破，竊取車內財物案件，自18日受理至今（22）日，已陸續有9名受害車主報案，警方成立專案小組積極偵辦。

警方經調閱監視器畫面，在22日下午2時許到楠梓新路上循線查獲蔡姓、江姓男子兩嫌到案，起初兩名嫌疑人還質疑警方盤查事由，結果警方發現其持有少許安非他命殘渣，並在機車內起出犯案工具螺絲起子，當場逮捕帶回偵辦。

警方調查，兩人於犯案前一天會至現場勘查，專挑沒有監視器的路段下手。兩人共乘一部機車至案發地，由其中一人把風，另一人以螺絲起子擊破車窗後，徒手入內行竊，總計至今得手近5000元。

兩人是在10年前廟會轎班抬轎所認識，平日以打零工維生，近日因為沒有工作且缺錢花用，所以砸汽車車窗偷零錢，偷來的現金多已花光。全案詢後，依毒品危害防制條例、竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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