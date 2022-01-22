為因應嚴重特殊傳染性肺炎影響，政府鼓勵旅宿業投入防疫旅館，但需有相對應的門禁進出管制作業，為利緊急狀況時兼顧防疫及救災安全，桃園市政府消防局第四大隊21日在雅舍輕旅舉辦強化救災應變宣導座談會，以加強春節期間大量歸國旅客入住安全。

因場所之特殊性及防疫之規定，不便進行入室實際演練，故宣導座談會特別運用常見火警可能遭遇之狀況情境，讓館方人員以腦力激盪之方式，實施沙盤推演，與消防隊人員檢視可能的應變盲點，強化旅館在各時段不同人力配置下可行之應變方案及與消防救災人員更好之合作默契，以有效確認該防疫旅館災時應變作為之有效性，並宣導住客正確的應變方式，避免災害發生時造成防疫破口或重大人命傷亡。

第四大隊大隊長郭百倫表示，由於年關將近，大量國人將由國外返台過節，為保障返台國人生命財產安全，強化防疫旅館人員災時應變作為，除規劃一系列強化防疫旅館的救災實兵演練及制定專屬的搶救動線及應變方案外；在春節前夕，希望透過此次座談會，強化防疫旅館災時應變及災前預防，達到減災及消災的效果。