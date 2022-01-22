人體有70％是水組成的，飲水對於健康至關重要，一旦人體缺乏水分，會導致血液濃稠並影響代謝，但多喝不一定多健康，三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專PO文分享4種「超NG喝水法」，提醒民眾，水不是有喝就好，喝錯反而傷身，千萬不可不慎！

▍NG 1、飲用山泉水

很難確定山泉水的源頭有沒有受到汙染，雖然看起來清甜好喝，但有可能含有對人體危害的細菌、肉眼看不見的寄生蟲卵或水蛭幼蟲。

▍NG 2、瓶裝水曝曬

瓶裝水經過長時間高溫曝曬，有瓶身溶解出化學物質的風險，最好不要飲用。雖然PET塑膠是屬於低毒性的容器，但經過長時間的高溫照射，仍會釋出有害物質。尤其是夏天把瓶裝水擺在車內長時間曝曬烘烤，溫度可能飆破70度！

▍NG 3、水放過夜或多天

開封直接對嘴喝的瓶裝水或是杯水，口中的細菌會在水中快速繁殖，經過一夜後數量已經很可觀，建議早上直接換新的一杯。

▍NG 4、長時間運動後突然大量喝水

長時間運動後，例如馬拉松、鐵人三項，因為身體已經流很多汗，有點脫水，此時立刻大量進水而不補充鹽分的話，就會造成體內慢性水中毒，或稱「低血鈉症」，嚴重會突然昏倒，極端情況下有機會致死。