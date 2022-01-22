「台灣印度研究協會」於昨天下午舉辦「第一屆理監事暨研究員授證典禮」暨「印太區域情勢與台印交流總觀察」學術座談會，前駐印度外交官、目前任教於清華大學的協會首任理事長方天賜教授致詞時強調，強化與印度交流是台灣朝野的共識，面對新的國際環境變遷，不論國際產業鏈重組乃至台灣華語教學的輸入，印度均將扮演重要角色。

方天賜表示，成立台灣印度研究協會宗旨之一是希望從推動印度研究角度，強化台灣社會對印度的認識，進而找到強化台印鏈結機會。他指出，從國際產業鏈重組乃至台灣華語教學的輸入，印度都將扮演一定的角色，台灣對印度的興趣不應該只止於「印度神話」、「印度神油」或「印度神童」。因此，協會將舉辦一系列的印度專題座談、文化活動、年度學術研討會及出版專書等，此外也將積極尋求與產官學研各界建立合作互惠夥伴關係，打造出多元的交流平台。

外交部次長田中光在致詞時表示，印度在國際舞台的重要性與日俱增，「印度崛起」已不再是一個模糊的概念，而是一個具體且持續發生的事實。在台灣對外關係推展上，印度的重要性不言可喻，而印度四千年豐富的歷史、語言，以及多元的宗教文化，如同一本百科全書，印度自然協調、尊重差異性的價值觀，更值得我們以開放的眼光去欣賞與體會。相信未來在「台灣印度研究協會」的推動下，台灣印度社會的相互理解、友好合作研究必定會日益深化。

印度駐台代表戴國瀾(Gourangalal Das)大使表示，印度之所以具複雜及特殊性，是因為印度是悠長歷史的文明古國，但同時是很年輕的國家。戴大使建議印度研究學者，在研究的過程中必須考量印度悠久的歷史作為研究的基石，同時也要注意印度的複雜性，期盼未來可以和與會的「印度之友」一起為促進台印關係交流盡一份心力，把更多的台印資訊分享給我們的下一代。

曾擔任駐印度大使的台灣印度經貿協會翁文祺副理事長則勉勵，台灣在印度長期推動雙邊教育交流已見成效，至今台灣已有近四千位印度學生在台求學，官方層面，印度也將部分外交官、軍官送至台灣學習華語。翁大使認為，台灣對印度來說是一個了解中華人民共和國最佳知識庫，如果印度想要看清楚中國，就應該帶上台灣這副鏡片。