2022屏東熱帶農業博覽會22日正式開幕，雖天空不作美但遊客熱情不減，即使陰雨綿綿也要搶拍迪士尼彩稻。（謝佳潾攝）

2022屏東熱帶農業博覽會22日正式開幕，雖天空不作美但遊客熱情不減，即使陰雨綿綿也要搶拍迪士尼彩稻。（謝佳潾攝）

2022屏東熱帶農業博覽會22日正式開幕，雖天空不作美但遊客熱情不減，即使陰雨綿綿也要搶拍迪士尼彩稻。（謝佳潾攝）

2022屏東熱帶農業博覽會22日正式開幕，雖天空不作美但遊客熱情不減，即使陰雨綿綿也要搶拍迪士尼彩稻，連縣長潘孟安也難掩興奮拿起手機自拍，他強調，他在熱博看見屏東農民的生命力與創造力，誠摯歡迎大家來屏東走春。

「要虎虎生風，過年一定要來屏東！」潘孟安指出，熱博廣達29公頃，除有彩繪稻田外，園區內從熱帶、亞熱帶到溫帶的植物、農業、水果等都有，而這些只有在物產豐饒的屏東才能看到，大家齊心把屏東最好的好物、好禮分享出去。

潘孟安說，今年彩稻獲台灣華特迪士尼公司圖像授權，首度集結旗下5大標誌性品牌迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理等綠色經典角色，有「奇妙仙子」、「三眼怪」、「格魯特」、「古古」及台灣原生種「草鴞」，透過農民技術種出來，栩栩如生。

他說，熱博活動為期37天至2月28日，但除夕休園，其中屏東道之驛「農業物產館」也啟動試營運，1樓販售本縣地方農特產品，2樓設有「迪士尼綠活快閃店」及歷屆熱博回顧展，遊客可於館內2樓及3樓長廊觀賞迪士尼巨型彩繪稻田。

他提醒民眾，因應疫情關係，熱博活動期間會進行入園人流管制，進入園區採實聯制、全程佩戴口罩、測量體溫，園內設有飲食專區不可邊走邊吃，希望大家配合相關防疫措施，安心安全的來屏東走春。

屏縣府表示，熱博除有吸睛的彩稻外，還有迎春花海、奇幻瓜廊、蘭花館、藝術盆栽展、智慧農業館、畜產館、水產館、玫瑰館、客家產業館、原民館、木藝館、農場好好玩、農村再生展、田邊市集、動物好朋友區、雜糧青草食農體驗等。