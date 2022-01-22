《紐約郵報》（New York Post）昨(21)報導，一名搭乘美國聯合航空(United Airlines)的婦女在旅途中熟睡，醒來時發現旁邊的男乘客洛佩茲(Ivan Lopez)正在撫摸她的胸部，當下嚇得大叫:「滾開!離我遠一點」事後該名「怪手」男還辯稱是因為飛機遇上亂流，才會不小心觸摸到該婦女的胸部。

根據美國司法部 (United States Department of Justice)釋出的一份新聞稿指出，上個月平安夜當天，該名40歲的婦女正準備從拉斯維加斯麥卡倫國際機場(McCarran International Airport)飛抵華盛頓，因沿途身旁的乘客也都在睡覺，並沒有發現任何不對勁。不過，當她醒來時才發覺一旁男乘客竟靠在自己身上，然後用鹹豬手反覆搓揉自己右胸，婦女稱當下實在太害怕又不知所措，下意識對著男子大吼大叫求救，洛佩茲這才意識到自己惹出麻煩，迅速的逃到飛機後座龜縮在一旁，事後向機組人員坦承自己涉嫌侵犯座位旁的女乘客。

婦女激動說:「這絕對不是偶然，他揉了我胸部大概10秒久。」

洛佩茲向檢察官描述犯罪動機，說當下自己有試著戳女乘客的肩膀引起她的注意，這樣就可以聽到她耳機裡在聽的歌。甚至用了超瞎的理由辯稱:「是因為機上遇到亂流才會發生這種事。」洛佩茲被指控在飛行時猥褻女子，若罪名成立，他將面臨最高兩年刑期。