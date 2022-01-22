華碩集團旗下網通大廠亞旭電腦桃園廠爆發群聚染疫，高達70人確診，多處辦公場域、廠區進行清消。母公司華碩今（22日）代子公司發布重訊，指所有確診同仁已完成隔離，辦公區域已經完成清消，已啟動桃園廠停工，若停工隔離期間為兩周，估計對亞旭2022年全年營收的影響數約在1%，對母公司華碩2022年合併營收的影響數應小於0.1%。

華碩表示，亞旭桃園廠區同仁因1月9日曾至西堤餐廳用餐，衛生局於1月20日通知進行PCR採檢。1月21日接獲通知篩檢報告兩位同仁為陽性確診，亞旭桃園廠區隨即於當日將確診同仁隔離，並遵循政府單位指示，實施桃園廠區全體員工PCR採檢，目前據政府公告，共七十位同仁為篩檢陽性。

華碩說明，所有確診同仁已完成隔離，所屬辦公區域已完成清消，亞旭所有辦公處所於本周六及周日進行全面清消，所有接觸史員工將安排全面PCR核酸檢測。此外，亞旭已建置防疫緊急應變小組，將全力配合及遵循疫情指揮中心及桃園衛生局的指示及政策，防止疫情擴散。

華碩表示，亞旭全公司已進入三級防疫，停止所有員工跨廠區及辦公室移動，停止訪客及廠商接觸，並配合政府防疫專家積極進行疫調與必要防疫措施；且亞旭已啟動桃園廠停工，如假設停工暨隔離期間為兩周，估計對亞旭2022年全年營收的影響數約在1%，對母公司華碩2022年合併營收的影響數應小於0.1%。

相關疫調資訊，請依政府機關的公告說明為準，本公司將全力積極配合疫情指揮中心及桃園衛生局的所有政策及指示。