中央流行疫情指揮中心今日（22）新增130例確診病例，分別是82例本土個案及48例境外移入。不過，有眼尖的網友卻發現指揮中心圖表的詭異之處，直言「用這種概念作圖表放在論文指導教授應該會跪下來看吧」，並在網路上引發熱烈討論。

有一名網友今天在PTT上發文指出，他在收看下午指揮中心記者會時發現，指揮官陳時中一開始端出的今日確定病例圖表上，「48例境外移入」的字體大小，竟然比「82例本土確診」還要大，「48>82」；以及各縣市確診數的級距，從0-0、1-1、2-2、3-3突然就跳到4-117。

原PO還忍不住開酸，用這種概念作圖表放在論文指導教授應該會跪下來看吧？中華民國CDC是不是圖表鬼才？是不是該學起來好好運用啊？有沒有作圖先進可以指導？

其他網友們也紛紛表示，「製圖院：有人提到做圖嗎」、「梗圖治國，優秀」、「製圖組之光」、「這一定要加薪的，製圖天才」、「這張圖應該會成為永遠的笑柄」；有些網友則酸，「這種圖會被電到飛起來」、「幹報告的圖表做成這樣還不被教授或老闆幹爆」、「1-1 2-2 3-3，這什麼鬼」、「級距4-117是三小」、「統計奇才啊」、「可悲，誰這樣統計的喔」、「4-117列在同一級距很明顯就硬是要把雙北拖下水」。

更有網友砲轟，「小動作最會，可悲CDC」、「整天搞小動作，難怪防疫那麼棒」、「心思都搞到這種小動作，可憐老百姓受苦」、「實在沒必要在這種小地方耗掉自己信用」。