導演圤智雨因執導鄧佳華首部AV作品《華根初上》知名度大增，之前才爆料網美賣淫內幕的他，近日又爆出「女優娃娃到底被哪個歌手約X」的大八卦，並曝光3特徵，要網友一起來猜看看是誰。

圤智雨今(22日)在臉書曬出和女優娃娃的對話截圖，女方稱目前沒新男友，但身邊有砲友，這讓圤智雨好奇：「男優喔？還是網紅？」她語帶保留表示不好說，但承認砲友「帥」。

圤智雨接著問「歌手？歌很紅嗎？」、「你合作的歌手感覺也不多呀！」女優也賣關子表示他一定猜不到，讓他把對話截圖PO上網，「這卦超大！女優娃娃到底被哪個歌手約X！」要大家一起猜猜，網友也紛紛留言卡位，希望能得到答案。

之前圤智雨也透露男藝人跟網紅的約砲手法，只要遇到喜歡的妹子到個版留言，10個總有3~4個會回，而約砲人選雖然口味不同，「網紅偏好幼齒巨乳類型，藝人愛辣妹居多」，但某論壇女郎類型的性感麻豆絕對是首選。

而男藝人跟網紅試探尺度都用line電話進行，只要覺得對方可以接受，就會開始調情並約砲，不過藝人通常不會把砲友當正宮，網紅是談得來又房事契合，就有機會變成正宮。