在烏克蘭準備因應俄羅斯可能入侵之際，「華爾街日報」（WSJ）今天報導，德國正阻止北大西洋公約組織盟邦愛沙尼亞提供烏克蘭軍事支援，拒絕為德製武器出口到烏克蘭核發許可證。

路透社報導，美國國務院本週稍早同意立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞將美製飛彈等武器運送到烏克蘭。拜登總統預言，俄羅斯將對烏克蘭採取行動。

英國和波蘭等北大西洋公約組織（NATO）的其他許多盟邦都同意，直接對烏克蘭出口武器，但德國政府拒絕這麼做。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在記者會上表示：「德國近年來並不贊成出口致命武器。」

華爾街日報引述愛沙尼亞和德國官員的話說，就愛沙尼亞此事而言，德國並不容許第三國將火炮運送給烏克蘭，因為這些武器源自德國。

根據法新社，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛今天表示，他們將運送反戰車和防空飛彈讓烏克蘭，以防禦「俄國的可能侵略行動」。

波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛發表聲明說，由於本週稍早已取得美國授權，他們將把美製標槍式（Javelin）反戰車飛彈和刺針（Stinger）飛彈運交烏克蘭。

聲明指出：「有鑑於俄國對烏克蘭內部和周圍加大軍事施壓，波羅的海國家決定回應烏克蘭的需求，提供額外的防務相關援助。」