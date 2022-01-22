面對通膨、營造成本的上漲，不動產聯盟總會理事長林正雄認為，2022年的不動產市場將呈量縮價揚，在預售與新成屋市場方面，受限央行選擇性信用管制，購地連動降低，將會直接影響市場上新案件的供給量明顯減少。

林正雄說，後疫情時代全球經濟強勢復甦，也推升原物料成本飆漲，通膨風暴來襲，營建業也因缺料缺工問題嚴重，加上國際原物料漲價潮，整體營造成本上漲55%，另外，因全球減碳的議題造成綠色通膨，整體土地、營造成本均不斷攀高。

在成屋市場方面，由於房地合一稅長達5年的閉鎖期，與超重的45%稅率。林正雄說，將使房屋市場上二手房屋供給減少，造成供不應求，而稅負亦可能轉嫁予消費者推升房價。

林正雄無奈地表示，產業界亦不樂見房市暴漲，沉重的貸款將影響消費者生活品質，肯定政府穩定房市的美意，然而建議政策可以更細緻考量。他提出建議，包括適度鬆綁房地合一稅規定、土地融資限期18月內需動工開發實在太短，建議拉長，再者若已限期開發，貸款成數應回歸到8成，若逾期未開發再調降成數與加碼計息、政府加重補貼住宅公益出租，增加出租住宅供給，也能減輕年輕人的負擔、暫緩實施囤房稅，妥善配套措施，避免誤傷租屋族群與包租代管業者等等。