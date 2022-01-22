亞馬遜可能很快會收到美國勞工委員會的指控，即該電商公司在組織活動期間，於紐約的一家倉儲中心非法解僱了一名直言不諱的工會支持者。

國家勞動關係委員會(NLRB)一名官員說，關於涉及到一名工人Daequan Smith的紛爭事件，NLRB計畫對亞馬遜提出申訴，除非該公司可以就此案達成和解。

亞馬遜沒有立即回應該消息。

這起針對亞馬遜的新申訴，將加深勞工團體和一些非營利組織的指控，認為該公司將利益置於工人安全之上，同時也使用非法手段阻撓工會的成立。

NLRB官員在去年11月發現，亞馬遜非法地干預了阿拉巴馬州工廠舉行的工會選舉，在該選舉中，工人們以壓倒性多數投票反對成立工會。第二次選舉的結果將在三月底公布。

Smith工人因參與工會活動而遭解雇，去年11月有人因為Smith而發起募款活動，因為他在遭解雇之後無家可歸。

國家勞動委員會有權恢復因從事工會活動而被解雇的工人，並賠償他們在失去工作時的損失，但不能補償其它類型的金錢損失