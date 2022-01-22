大陸女星范冰冰在2018年捲入陰陽合同逃稅案，被官方重罰約新台幣40億元的天價罰款，更淪為劣跡藝人，讓她原本如日中天的演藝事業崩塌；范冰冰前段時間都積極出席各大活動，似乎在為回歸鋪路，最近連曬多張美照透露近況，宣布「搬了新公司」，讓粉絲都替她開心，期待她能趕快「營業」。

范冰冰在去（2021）年10月時還出現疑似25人劣跡藝人官方名單中，裡面還有趙薇、鄭爽等有發生爭議的藝人，不過，范冰冰並沒有受影響，人脈廣的她還是經常受邀出席時尚活動，她也都光鮮亮麗地登場，更讓外界好奇她何時才能強勢回歸影視圈。

范冰冰最近連曬多張美照透露近況，宣布「搬了新公司」，讓粉絲都替她開心。(圖/ 摘自范冰冰微博)

今（22）日范冰冰在微博上傳多張穿新衣服的美照，一頭烏黑秀髮披肩，完妝的臉蛋幾乎看不出她已經40歲，穿著朋友送的衣服，簡約設計讓她少女感十足；范冰冰希望好友能替她養的寵物也設計新衣服外，也驚喜透露目前近況，「搬了新公司」。

即便范冰冰沒有多做描述，但馬上掀起粉絲暴動，瘋猜范冰冰是不是成功洗白準備回歸，「又營業啦！好幸福的2022年」、「妳終於營業啦」、「新公司拍新戲？」、「顏值天花板」、「好漂亮，不愧是我喜歡10幾年的人」、「什麼時候才能等到女神的新戲？好想念那個武媚娘啊」。