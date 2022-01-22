賴慧如挑戰自我最大極限，身穿「膠帶比基尼」，驚艷全場。（民視提供）

賴慧如上半身「全裸演出」更是挑戰賴慧如自我最大極限。（民視提供）

民視除夕特別節目《民視第一發發發》日前邀請到國標舞冠軍賴慧如，與國標舞楊廣正老師帶來「超現實新世紀埃及豔后」為主題的舞蹈，民視「視創團隊」以高科技攝影搖臂與最新拍攝手法，展開令人瞠目結舌的「微秒變裝」讓人尖叫聲連連，而製作團隊最終極的秘密亮點訂製國外名模走秀特殊膠帶「膠帶比基尼」上半身「全裸演出」更是挑戰賴慧如自我最大極限。

賴慧如說這次表演踩舞鞋跳舞大概8個多小時沒有停下，腳拇指幾乎都磨破皮讓她在表演過程中疼痛難耐，她說當時差點噴淚但咬牙忍住，因為怕「妝會花」耽誤大家要重來一次，過程辛苦令人心疼。

賴慧如這段表演分為2大段，前面跟楊廣正老師大跳苦練的國標舞後，由民視出動價值百萬的高科技攝影機，在燈位、鏡位一樣下，她要不斷換裝跟跳舞，賴慧如說：「光是一個轉身就跳了5次，一段舞序演出衣服就換了30次。」在不斷重覆跳舞的過程中，高科技攝影機在專業人員操作拍攝下，在鏡頭中有「微秒變裝」的畫面呈現，變幻莫測又融合舞蹈美感，讓人驚喜連連。

最後一段更是整段節目的高潮，訂製國外名模走秀特殊膠帶，胸前只貼黃金小貼紙的裝飾「膠帶比基尼」，上半身幾乎全裸搭配小短裙的賴慧如帶來超高舞技的國標舞，展現出埃及豔后絕美豔麗，表演一結束讓全場與評審們都大呼不可思議，這段節目民視與製作團隊使出最高規格的企劃，要讓觀眾們在除夕夜大呼過癮。