為響應「全民綠生活」好習慣，環保署呼籲，春節期間與家人團聚享用美食時，要珍惜食物吃多少煮多少，「綠色飲食」從源頭減量做起，除可減少廚餘產出，也可以讓我們的身體更環保。

環保署表示，春節期間民眾宜避免大吃大喝增加身體負擔，不論在家或出外飲食，應該惜食減量減少廚餘產出，並配合廚餘瀝水及分類。此外，為防堵非洲豬瘟疫情，切勿把來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶，應直接丟入垃圾袋內，交由清潔隊處理。各縣市環保機關春節期間防疫工作不放假，除經常派員巡查各廚餘養豬場，確認確實遵守廚餘高溫蒸煮殺菌後再養豬規定外，同時也續針對路邊擺設的廚餘桶加強巡檢移除，防止疫病擴散。

此外，為了拓展廚餘回收多元再利用管道及符合有機廢棄物生質能源化國際趨勢，環保署表示，近年國內除傳統堆肥場處理廚餘之外，臺中市及桃園市也透過促參方式與民間合作，設置廚餘厭氧消化廠，將廚餘成功轉製成沼氣供作發電燃料，其中臺中市外埔綠能生態園區第一期（80噸/日）已於108年7月9日正式營運，並於109年6月15日開始發電、桃園市觀音生質能中心（135噸/日）於今年初開始試運轉，2廠合計每年可處理8萬噸以上廚餘等有機廢棄物。去(110)年新北市環保局與屏東縣中央畜牧場合作，辦理廚餘與禽畜糞尿共消化試驗，每日可消化20-40公噸廚餘，提升沼氣產量增加發電效益，未來將可推廣至其他養豬場，讓廚餘成功轉製成綠能。

環保署最後強調，值此春節期間，民眾除配合惜食減量、剩食打包不浪費外，也應共同攜手防範非洲豬瘟一起努力守住全台養豬場的最後一道防線，持續朝向健康永續環保綠生活目標邁進。