中央銀行將公布2021年12月五大銀行新承作房貸統計，儘管全年仍面對疫情考驗，但房市買氣比前一年更熱，全年累計新增房貸一舉衝破7000億元大關至7088.14億元，再創歷史新高紀錄。

房市2021年不畏疫情，延續五年來的熱度不減，全年五大銀行新承作房貸合計金額連三年刷新最高紀錄。根據央行公布的統計顯示，台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀等五大銀行2021年12月新增房貸衝高至830.21億元、創6年來單月最高紀錄，月增111.15億元。

五大銀行合計承做房貸比重，約占全體銀行近四成，一向被視為房市風向球。央行官員表示，由於第四季一向是購屋旺季，加上12月新完工交屋潮較多，整批房貸轉入分戶貸款，使得當月新增房貸攀高，買氣延續向上走勢。

另12月新增房貸利率上揚0.004個百分點至1.355％，主要反應央行找來36家銀行開會，落實利率差別定價的結果。