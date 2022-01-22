王淑娟是新戲女主角。大愛台提供

陳孝萱劇中演志工。大愛台提供

《搜尋者》今天開鏡。大愛台提供

《搜尋者》是紀實職人劇。大愛台提供

雷洪蓄鬍演街友。大愛台提供

大愛台今天在基隆百年廟宇慶安宮為紀實職人劇《搜尋者》舉行開鏡儀式，全劇都在基隆取景，要把台灣志工全力關懷社底底層的一股無私付出、最美的力量真實呈現。卡司包括王淑娟、雷洪、陳孝萱、王道、伊正、陳明真等，陣容堅強。

金鐘視帝雷洪以往多演霸氣角色，這次成了被太太告上法院又落魄的街友，特別跟導演討論要留落腮鬍，是他人生中第一次留了一臉的鬍子。

雷洪接演大愛劇場後，特別感受到知福惜福再造福的道理，歷經6位妻妾落跑的大打擊後也有大學習，也長進了，確實了解感情不能用大男人主義的方式經營，雷洪說，「講良心話73歲的年紀還有人照顧，要珍惜」。

王淑娟上一齣大愛劇場演出《大林學校》跟這一次《搜尋者》一樣，都是演出師姊領導團隊的故事。她表示，在基隆演出最大的挑戰就是要不停的爬崎嶇蜿蜒的山路、等不下雨的天氣才能拍還有騎摩托車出大車禍的戲。

一向生活單純的王淑娟自嘲自己是「電視公務員」，在這個多變的年代有工作就是幸福的，過年防疫哪都去不了，大年初四戲又開拍，好好利用這幾個月享受這份幸福。

《搜尋者》導演王重正同時力邀久違螢幕的「雙陳」陳孝萱、陳明真第一次演出大愛劇場，兩個人都是飾演慈濟志工訪視團隊的師姊。

雖然陳孝萱很擔心台語講不好，不過導演跟師姊都給了很大的鼓勵。這兩年也在公益協會服務，對志工的角色不陌生。陳孝萱兒子已經16歲在國外生活，每天都會視訊，經營的幼兒園也開始放假，防疫壓力相對減小。

陳明真更是10年以上都沒有在台灣接戲，接拍大愛劇場是因為看了劇本覺得志工內心力量實在太偉大，一定要幫這群默默付出的人把故事說出來，自己內心也很正向，很能掌握角色的詮釋。

近年來陳明真更是全心全力養育、陪伴兩個雙胞胎兒子，中班開始就聽了先生的建議在家自學兩年的時間，接下來就要上小學一年級，就算演戲也不怕，陳明真跟老公兩人都有單獨帶孩子的能力，直誇老公是神隊友。

同劇的演員還包括梁佑南、楊潔玫、陳霆、應朗丰及王為、瑭霏、方琦、李又汝、莊岳、傅予謙、榮忠豪、謝沂倫、張零易都冒雨出席，基隆市長林右昌也前往行銷基隆，同時表達對影視界的支持。