神攝手是你？一名男網友分享，日前訂購的氣炸烤箱終於到貨，他隨手拍下一張照片給女友，但女友看了照片卻困惑實品與商品照不符合。文章曝光後，不少網友看了原PO初次拍攝的照片，直封原PO的攝影技術簡直像魔術師。

男網友收到烤箱之後開心的拍照傳給女友，卻被女友質疑商品外觀怎麼長得不同。（翻攝自PTT）

男網友在論壇《PTT》笨板發文，透露先前與女友一起在網路上選購氣炸烤箱，而商品終於到貨後，他歡喜開箱，並拍下烤箱的照片傳送給女友，未料，女友看到照片卻問「怎麼形狀有點不一樣，角度問題嗎？」還關心他是否買到假貨，因為實品形狀與網路上的商品照完全不同。

結果男網友換個角度拍攝，才發現有問題的不是烤箱，是自己的拍照技術......（翻攝自PTT）

結果原PO換了一個角度拍攝烤箱才真相大白，透過照片可見，原PO所拍攝的第二張照片忠實呈現烤箱的立體外觀，而烤箱的上半部前方設計為斜面觸控螢幕，但再比對原PO所拍攝的第一張照片，烤箱的外觀猶如一個骰子，為正立方體，頂端平坦。

原PO對於自己的攝影技術鬧出笑話感到無言，文章曝光後，不少鄉民留言回應，「欸幹，怎麼拍的啊」、「立體視覺魔術師!!」、「？？揉眼，這兩個不是一樣的東西吧？」、「這是怎麼做到的，原po 有變魔術的才能」、「立體大失」、「不講還以為這不同型號」、「可以教我如何拍的嗎」、「奇才呀」、「太厲害了」、「完美隱藏那稜角，受在下一拜」。

還有專業網友分析，原PO的第一張照片是前視圖，即為將鏡頭擺在低於烤箱頂端的高度，且自烤箱的正前方平行拍攝，才會導致上方傾斜的面板乍看之下如同平面，而第二張照片為俯拍，才如實呈現出烤箱的立體設計。