新北中信特攻籃球隊宣佈，與衛生福利部台北醫院簽訂醫療結盟，雙方22日在新莊體育館正式舉行簽約儀式，在特攻全體球員見證下，由領隊楊淑惠代表，與台北醫院院長鄭舜平共同完成簽署。未來台北醫院將打造中信特攻球員專屬的「綠色通道」，建立個人醫療檔案、骨骼肌肉復健與返場評估等服務，提供最精準快速的個別化治療方案，讓球員們在訓練及賽季期間，皆能獲得完善專業的醫療照護！

台北醫院提供的「綠色通道」服務，替每位特攻球員量身打造專屬醫療服務，可在最短時間內迅速掌握每個人個別狀況進行詳細檢查，精準地選擇合適的治療方式，至於球員們最關心的重返賽場時間表，台北醫院也能從醫療專業角度，提供完善的輔助計劃。

運動醫學中心陳建龍主任表示，返場評估是非常重要的關鍵，「運動醫學中心可提供X光、超音波、斷層掃瞄、核磁共振等檢查，以達快速確認傷勢情況，並制訂個別化精準治療與復健計畫，同時搭配球隊賽事來調整球員運動的時間與強度，幫助球員發揮最好的訓練效果，並在最短時間內安心重返球場參賽。」

「可怕的不是受傷，是受傷後續能否獲得完善的治療照顧。」中信特攻隊長李學林，本季因膝蓋傷勢困擾，近期持續在台北醫院接受治療，「今年我希望能回到場上，目標當然是在最短時間內恢復狀態，台北醫院針對我的狀況提供專屬醫療計畫，這幾次回診追蹤，都能感受到醫師們看診過程很細心，讓我在養傷的過程中更加放心。」

對於本次簽訂合作，台北醫院院長鄭舜平認為，醫療的介入能有效幫助運動員提升運動表現、減少運動傷害、改善陳舊傷勢，達到延長職業生涯的可能。鄭舜平院長曾擔任（2016里約、2012倫敦、2008北京、2004雅典）四屆帕林匹克運動會中華代表隊隊醫，在運動醫學方面經驗豐富。

中信特攻領隊楊淑惠則提到，非常感謝台北醫院支持，成為球隊的最強醫療後盾，「有了台北醫院的強大醫療體系提供支援，提供球隊完善全面的照顧，中信特攻球員健康更有保障，就能夠更無後顧之憂地在球場上奮戰，相信未來球隊一定能在賽場上打出更多亮眼成績。」