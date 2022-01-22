汐止區星際遊戲場今正式啟用。（王揚傑攝）

侯友宜與家長、幼童一同體驗全新遊具。（王揚傑攝）

汐止區星際遊戲場今正式啟用。（王揚傑攝）

小朋友在星際遊戲場玩得不亦樂乎。（王揚傑攝）

新北市汐止區原星座公園經新北市府團隊重新規畫，改建為星際遊戲場，遊戲場占地1.3公頃，除了是汐止區最大的遊戲場，也是首座以八大行星為主題規畫的全齡共融遊戲場。新北市長侯友宜今（22）日主持啟用典禮，也和汐止區幼兒園的小朋友一起體驗全新的遊具。

侯友宜表示，汐止最大的星際遊戲場正式落成，是個全齡共融的遊戲場，用星際的系列創造8種不一樣的主題，尤其所有意象的設計，廁所就像太空一樣，從海上水星玩到路上的土星都有，希望大家開心來這個地方玩耍，過快樂的一整天，晚上還有美麗的星空都可以看，所以一整天不只白天，包括晚上都可以來開心的玩。

水利局指出，星際遊戲場以八大行星做多元性的空間規畫，有清涼一夏的水星戲水區、好玩的土星沙坑區、木星遊戲區、亮眼的金星遊戲區、豐富性的地球遊戲區、休閒的海王星體健區、熱情的火星籃球場、閃耀的太陽溜冰場、還有適合銀髮族的天王星樂齡區。為了呈現出星際氛圍，還特別強化了夜間燈光的設計，讓整體遊戲空間在夜晚呈現出科技星光效果。

水利局表示，新北市府於2019年4月成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，以提供每一位市民更完善且有趣的公園休憩空間。