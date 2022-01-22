中央流行疫情指揮中心今日（22）新增130例確診病例，分別是82例本土個案及48例境外移入，其中本土個案創下今年新高，引發各界關注。對此，總統蔡英文呼籲大家不要恐慌，盡快接種疫苗，並表示將全面強化各項防疫措施。

蔡英文表示，今天新增82起本土病例，從這波以來的本土案例來分析，3成無症狀，7成輕症，大家戒慎不要恐慌。現在，除了持續提升疫苗覆蓋率，加速醫療整備，因應即將到來的春節假期，我們將全面強化各項防疫措施。

蔡英文指出，即日起，宗教集會場所、大眾運輸運具內全面禁止飲食，也停止辦理遶境、搶頭香等團體宗教活動。我也要呼籲，餐飲場所應嚴格落實實聯制，各大公共場所落實人流管制、維持社交距離等防疫措施。

關於高雄港、桃園電子廠群聚染疫事件，蔡英文則說，我們會持續擴大採檢、追蹤，全力防堵疫情，也請大家務必注意指揮中心的訊息，團結守住疫情防線。最後，也要再提醒大家，盡快接種疫苗，讓社會更安全，大家安心過好年。