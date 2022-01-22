陸媒報導，1月上旬，北京二手房房貸放款速度明顯加快，部分銀行已經將2021年底未能放出的房貸消化完畢。同樣在2022年1月上旬成交的不少二手房也搭上放貸「快車」，從過戶到放貸的週期在一周左右。而在放貸難的2021年下半年，此一週期則被拉長至3個月以上。

中國經營報引述多位銀行從業人員表示，即便目前個人住房貸款的放貸速度明顯加快，但由於貸款集中度管理並沒有鬆動跡象，銀行方面不敢對往後的放貸週期有任何承諾。另有銀行工作人員指出，已收到消息，2022年初需要把2021年度囤積的房貸放完。

以往在農曆年前，北京存量房市場總能在成交量大增後，出現上漲。但是2021年9月底，北京海澱部分社區實行二手房指導價，加上放貸慢的背景下，不少業主和有意購屋者都陷入觀望，下半年成交一路走低，直到11月才逐漸回升，顯示2021年底北京二手房市場出現復甦跡象。