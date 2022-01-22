國民黨立委林奕華21日抨擊住都中心買空賣空，有政府帶頭炒房的嫌疑；住都中心22日發布新聞稿回應，一直以來，依法積極為國家推動社會住宅與公辦都更，對於立委無端扭曲的買空賣空說法，深表遺憾。

林奕華21日指出，住都中心從國防部軍備局拿到的地，台北市有6900坪直接變更地目後，將蓋住商大樓再轉賣，根本就是買空賣空，做無本生意，還會帶動周邊房價高漲。

住都中心表示，國防部營改基金土地是國家住都中心依據行政院2021年1月核定的「社會住宅興辦計畫（第一次修正核定本）」所價購的土地，因社會住宅只租不售，且前期需支付興辦費用，加上部分土地採價購取得，更需要適當財源挹注。也因此，計畫中載明，國家住都中心得運用部分土地辦理都市更新，以挹注社會住宅興辦經費。

住都中心說，上述取得的營改基金土地，並無任何一處基地以出售方式處理，所有基地都會配合當地狀況，對使用機能及空間配置進行妥善規劃，並引入地區需求的公益性設施。

至於採公辦都市更新辦理的基地，住都中心強調，開發方式除了以都市更新條例規範的權利變換方式，透過估價師及更新委員會機制訂定適當更新後價格，對區位條件及權屬狀況較適宜者，也將以設定地上權方式辦理為原則，所有收益都會在內政部監督下，全數挹注於社會住宅財務。

另外，國家住都中心價購的營改基金中，多處仍有國防部退員宿舍，不僅房舍老舊，多是高齡住戶且經濟較弱勢。

住都中心說，為了改善這些退員及眷屬的生活品質，國家住都中心也和國防部合作，籌組輔導團隊，協助尋屋及搬遷，並鏈結相關社福資源，使空間環境與住民生活品質能一起更新，已陸續完成四處退舍、近80位住戶的移居，退員及眷屬也多表感激。