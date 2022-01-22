來自石油生產組織的兩名消息人士告訴路透，去年12月石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)對減產的履約率升至122%左右，這顯示一些成員國仍然難以提高產量。

相較之下，同年11月的數據數據則是117%。

國際能源署(IEA)本周表示，由於西非產油國奈及利亞和安哥拉等成員國難以提高產量，該集團去年12月未能實現日產量79萬桶的目標。

去年12月石油輸出國組織(OPEC)的石油履約率為127%，非OPEC成員國的石油履約率為114%。