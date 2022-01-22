《國際產業》OPEC＋上月減產率增 成員國產量難提升 17:392022/01/22 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 來自石油生產組織的兩名消息人士告訴路透，去年12月石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)對減產的履約率升至122%左右，這顯示一些成員國仍然難以提高產量。 相較之下，同年11月的數據數據則是117%。 國際能源署(IEA)本周表示，由於西非產油國奈及利亞和安哥拉等成員國難以提高產量，該集團去年12月未能實現日產量79萬桶的目標。 去年12月石油輸出國組織(OPEC)的石油履約率為127%，非OPEC成員國的石油履約率為114%。 聲援立陶宛 歐盟27國外長會議未提實質措施 工商社論》2022年國際油價應可維持多頭格局 #成員國 #履約 #OPEC+ #減產 #石油輸出國組織 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 RCEP正式生效 大陸各地緊抓新機遇推動開放合作 10:302022/01/04 兩岸 地緣政治風險推升油價創7年新高 2檔原油ETF創近2年高點 14:502022/01/19 財經 商品期貨趨勢專欄－黃金 短均線多頭排列 04:102022/01/19 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－油價走揚 逢低進場 04:102022/01/17 證券．權證 歐盟外交官抱怨 北京太超過了 04:102022/01/15 國際大事 OPEC指Omicron影響有限 油價走高 22:562022/01/05 財經 中東不平靜 油價衝7年高峰 04:102022/01/19 財經要聞 OPEC+料維持現行增產政策不變 23:002022/01/03 財經 RCEP今年生效 助攻大陸區域貿易 04:102022/01/15 產業財經 時論廣場》RCEP生效 台灣須直球對決CPTPP（洪奇昌） 20:072022/01/06 時論廣場 油價變數不少 法人：OPEC+ 2/2開會 持續留意動向 12:102022/01/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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