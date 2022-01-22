台灣房價倍數式上漲，無奈房貸壓力大，不少人退而求其次選擇租房子。有網友分享朋友案例，在租房時做足功課，四處尋找物件下，得知1名房東家裡有位單身女兒，積極計畫巧遇、認識、攀關係、努力追求等一系列攻勢，不僅收穫妻子、生了小孩，還賺了1棟房子，也讓原PO大嘆「我卻還要貸款20年，人生啊」。

1名網友在臉書「靠北租屋2.0」發文，稱他朋友將租房子的功力發揮到極致，租屋前做足功課，「租5年後，房租逐年遞減，現在房子是他跟他老婆名下」，豈料事後他向原PO承認，這是他的計畫，「一切按照計畫在走」。

原PO細說，他朋友5年前四處詢問之下，得知1名房東家裡有個單身女兒，之後計畫「巧遇、認識、攀關係、努力追求」一連串的攻勢，最後抱得美人歸，如今現在不僅賺了間房子，還和老婆生了個小孩。

原PO無奈指，「我常常被他笑，他花5年有房子，我卻要貸款20年，人生啊」。

貼文一出後，底下網友熱烈討論，「賺房子，賺妻子，賺孩子，自嘆不如」、「如果不挑的話，年紀大一點更好」、「計劃通」、「你朋友厲害」、「什麼鬼」、「計畫狂」、「掌握了CP值的極致」、「聰明人，結婚房租房子，三位一體」。