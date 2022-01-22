台股周五(21日)重挫318.98點，失守萬八收在17899.3點，創近1個月來新低，外資賣超400億元，是去(2021)年8月19日以來單日最大賣超，資深分析師指出，美國國會通過科技業的反壟斷法案，以及Netflix股價暴跌20%兩大意外利空，造成外資狂賣，擋都擋不住，提醒投資人要降低持股比例，因為無法預測這個盤會跌到什麼程度，手上要有充足的現金，才會成為贏家。

台股失守萬八，三大法人合計賣超458.74億元，其中，外資及陸資賣超400.35億元，自營商賣超89.69億元，投信則買超31.3億元；累計台股周線下跌504.03點，跌幅2.74%，以航運類股指數下跌9.24%跌幅最大。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，封關前必須守住18034的前高，才能讓壓力變支撐，但現已跌破萬八，他認為在台股歷史高點18619點已經形成頭部，大家必須嚴陣以待。

蔡明彰指出，之前最大的利空來自美國聯準會(Fed)即將啟動升息，沒想到利空當中還有意外的黑天鵝，例如國會推動科技業的反壟斷法案，就連Netflix居然可以因為財報暴跌20%，這也是為什麼外資會大賣400億元，賣超金額這麼大，擋也擋不住，似乎外資也不願抱股過年，尤其台股經過連續3年大漲之後，今年恐怕要先經歷一段股市修正。

他建議投資人可以3招因應這些利空衝擊，首先，就是降低持股比例，現在萬八已跌破，下周將測試季線17819點，萬一跌破，短線可能會反彈，但還是要做好資金控管，應該將持股比重降到4成以下，保留6成以上現金，因為無法預測這個盤會跌到什麼程度，但有充足的現金，最後一定會成為贏家。

第二，就是不要碰高估值個股，例如炒得火熱的概念股，很多營收根本還沒有開出來，只有本夢比，就先不要碰；第三，則是將資金慢慢轉到價值股以及高殖利率股。